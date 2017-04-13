Kulplu Öğrenciler Polise Moral Programı Düzenlendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Polis Haftası nedeniyle moral programı düzenlendi.



Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programa, polis memurları ve ailelerinin yanı sıra, öğrenciler, vatandaşlar ve ilçenin protokol üyeleri ile daire amirleri katıldı. Program, Polis Haftası'yla ilgili öğrencilerin hazırladığı şiir ve şarkı dinletisi ile slayt gösterimiyle devam etti. Programın sonunda Kulp İlçe Emniyet Amiri Hikmet Aslan kısa bir konuşma yaptı. Aslan, "Bu programı düzenleyen öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ederim. Polisimize moral ve motivasyon açısından çok önemli bir program olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederim, onur duydum, gurur duydum" dedi. - DİYARBAKIR