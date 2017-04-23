Kulp'taki Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal için tören düzenlendi.



Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlasında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.



Törene, şehidin babası Yılmaz Özal'ın yanı sıra Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre katıldı.



Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.



Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal (26), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.