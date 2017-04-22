Kulp'taki Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker yaralandı.



Kulp kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyon devam ediyor.



Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler, helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.