Kulp'ta "Mektuplardan Bir Gönül Projesi"

Kulp ilçesinde, Yayık Köyü İlkokulu Türkçe öğretmeni Ömer Karaoğlan, "Mektuplardan Bir Gönül Projesi" hazırladı.



Proje hakkında bilgi veren Karaoğlan, hazırladığı proje kapsamında öğrencilerin Yayık köyünden yazdığı mektupların, Aydın ve İzmir'deki öğrencilere gönderildiğini söyledi.



Karaoğlan, mektuplarla öğrenciler arasında bir kardeşlik ve gönül köprüsü oluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız samimi ve seviyeli bir üslupla birbirlerine kendilerini, ailelerini, yaşantılarını anlatıyor. Birbirimizden uzak olsak da 'sen de benim en iyi dostlarım arasındasın artık' gibi içten mesajlar, günün birinde seninle yüz yüze görüşmek nasip olur tarzında dilek ve temennilerle amaca hizmet eden bir diyalog geliştirmiş bulunmaktayız.



Hem çocuklara keyifli, anlamlı bir etkinlik yaptırıyoruz hem de ülkemizde en çok ihtiyacımız olan birbirini anlama, ortak bir paydada buluşma, dostluk ve kardeşlik hukukunu sağlamlaştırma bağlamında karınca kararınca şimdilik iletişim kurmaya ve irtibatta olmaya devam ediyoruz."