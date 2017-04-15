Kulp'ta Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Gezi

Kulp Belediyesi, Konuklu Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri için gezi düzenledi.



Tertip edilen geziye 57 Kur'an kursu öğrencisi ve hocaları katıldı. Gezi kafilesi, ilkin Diyarbakır'da bulunan Hz. Süleyman Camisi'ni ve sahabelerin mezarlığını ziyaret etti.



Daha sonra kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesine hareket edildi. Konaklama için rezerve edilen otele yerleşen öğrenciler, kaplıca tesislerinden yararlanarak tatilin keyfini çıkardı.



Çermik Kaplıcalarından ayrılan öğrenciler, Diyarbakır merkezde bulunan tarihi on gözlü köprüyü ziyaret etti.



Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada, müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin hayatlarında bir gün de olsa farklı bir deneyim yaşayıp hoşça vakit geçirmeleri ve bölgedeki tarihi ve turistlik yerleri görmelerinin kendilerinin çok önemsediği bir husus olduğunu söyledi.



Dülgeroğlu, diğer Kur'an kursları ve medreselerde eğitim gören kardeşleri için de benzer organizasyonlar düzenleyeceklerini belirtti.