Kulp'ta Kış

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde kalan 35 mahalleye, etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.



İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı öğrenildi.



Kulp merkezdeki Yeni Mahalle'de yokuşu çıkamayan çok sayıda araç, traktörlerin arkasına bağlanan halatlarla çekilerek kurtarıldı.



Yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkları sürece araçla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.



Öte yandan, ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kar yağışı Kulp-Diyarbakır karayolunda da ulaşımı olumsuz etkilerken, zaman zaman aksamalara neden oluyor.