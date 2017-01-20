Kulp'ta Karne Sevinci

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Çok Programlı Anadolu lisesi, Kulp Anadolu lisesi ve Kulp Anadolu İmam –Hatip Lisesi Okulu'nda düzenlenen karne töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak karnelerini kendi elleriyle dağıttı.



Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları yardımcılarıyla birlikte katıldı. İlçede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören toplam 9 bin 200 öğrenci karne aldı. Kulp'ta görev yapan 600 öğretmen ve idareci de öğrencilerle birlikte yarıyıl tatiline çıktı. Karne töreninde öğrencilere de seslenen Pehlivanoğulları "Sizler de bir dönem boyunca çok çalışarak yoruldunuz ve tatili hak ettiniz. Bizlerin bütün çabası sizlerin iyi bir eğitim alarak donanımlı, sağlıklı, değerlerine sahip çıkan, öz güvenini kazanmış, mutlu ve huzurlu fertler olarak yetişmeniz içindir. Karne heyecanını yaşadığınız bu günlerde başarılı olanlarınız olacağı gibi, beklediği notu alamayanlar da olacaktır. Netice ne olursa olsun bunun kalıcı olmadığı bir hakikattir. Öğretmenleriniz ve yöneticileriniz olarak sizlerden, her günü fırsat bilerek verimli, güzel bir tatil dönemi geçirmenizi ve ikinci döneme enerjik ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz" dedi.



Açıklamasında velilere de seslenen Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Pehlivanoğulları "Çocuklarınız için büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Tatilde çocuğunuzun dinlenmesine izin verin. Hayatta başarısını gösterebileceği başka alanlar da olduğunu fark etmesine imkan tanıyın. Farklı yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olun. Başarının tek göstergesi karne değildir. Karne notları iyi de olsa, kötü de olsa sevginizin karneye bağlı olmadığını, sonucu ne olursa olsun yavrularınızı seveceğinizi vurgulayın" diye konuştu. - DİYARBAKIR