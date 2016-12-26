Kulp'ta Genç Çiftçilere Hibe Desteği

Kulp ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Genç Çiftçi Hibe Programı" kapsamında genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılan açıklamada, program kapsamında 630 bin lira değerinde 21 projenin kabul edildiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hazırlanan 2 arıcılık, 8 büyükbaş hayvan, 4 küçükbaş hayvan, 3 ipek böcekçiliği geliştirme ve 4 kapama meyve bahçesi projelerine başvuran çiftçilerin her biri 30 bin lira değerinde hibe almaya hak kazandı. Son olarak 8 genç çiftçinin her birine altışar olmak üzere toplam 48 simental cinsi büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Bu tür projeler sayesinde genç çiftçiler tarım ve hayvancılığa yönlendirilerek ülke ekonomisi, tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulması amaçlanmaktadır."