Kulp'ta Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı

DİYARBAKIR'n Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.



Kulp İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında, bu akşam saatlerinde sıcak temas sağlandı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralılar, bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır'da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 1'i, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Çatışmanın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edilirken, teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi. - Diyarbakır