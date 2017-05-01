Kulp'ta, Bağ Belleme Dönemi Başladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin köylerinde tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için bağlarını bellemeye başladı.



Kulp ilçesinde en çok bağcılık işleriyle uğraşan köyler olan Özbek ve Hevedan bölgesi köyleri ile Hamzalı, Konuklu, Tepecik, Yeşilköy ve İnkaya köylerinde bağ belleme çalışmaları başladı. Bağ sahibi Mahmut Yıldız her yıl bahar mevsiminde belleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, bu dönemde yapılan bellemenin verimi artırdığını söyledi. Yıldız, "Kışın geride bıraktığı izleri taşıyarak iyi bir bakıma ihtiyaç duyulan bağda belleme dönemi başladı. Gerek havaların ısınmasından, gerekse bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle bağdaki doğal örtüye en iyi yetişme ortamını sağlamak gerekir" dedi.



Muhlis Demir adlı çiftçi ise bu yıl üzüm başta olmak üzere meyve rekoltesinde önemli bir artış beklediklerini söyledi. Demir, "Bu yıl yağışlar yeterince oldu ve don olayı yaşanmadı. Yağan yağışla birlikte toprak da iyice doyunca inşallah verim de iyi olacak. En azından bizim umutlarımız bu yönde, bu yıl havalar çok iyi gidiyor, umudumuz son ayda dolunun yağmamasına kaldı. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.



Bağ sahibi Halis Yalçın da toprağın sertleşmesinin önüne geçmek gerektiğini söyledi. Yalçın, "Toprak kış aylarında kar, yoğun yağışlar, aşırı soğuklar nedeniyle sertleşir ve hava alma güdüsünü iyice kaybetmiştir. Bu nedenle öncelikle toprağı yüksek miktarda havalandırmak gerekir bu amaçla belleme yaparak bu çalışma sistemini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR