Kulp şehidi törenle memleketine uğurlandı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın naaşı, düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketine gönderildi.

Kulp ilçesinde dün düzenlenen operasyon sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal için, 7'nci Kolordu Komutanlığı yerleşkesinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, şehidin babası Yılmaz Özal, şehidin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, şehidin naaşının katafalka konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişinin okunmasıyla devam eden tören, şehit için dua okunmasıyla sona erdi.

Şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

(MP-Y)