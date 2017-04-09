Kulp İlçesinde Kütüphane Açıldı

Kulp ilçesinde Z Kütüphane Projesi kapsamında Barış Ortaokulu'na kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.



Barış Ortaokulunda düzenlenen törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Hüseyin Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlçe Hakimi Ganem Ulukoca, AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi ve diğer kurum amirleri katıldı.



Kaymakam Dülgeroğlu, törende yaptığı konuşmada, ilçedeki bütün okullarda Z Kütüphane Projesi kapsamında kütüphane kurulacağını ve var olan kütüphanelerin yenileneceğini söyledi.



Dülgeroğlu, "Bilgi ve başarının ilk adımı okumaktır. İnşallah çok kısa zamanda belediyemizin ve kaymakamlığımızın imkanlarını zorlayarak bütün okullarımızın bütün kütüphanelerini çok daha nezih hale getireceğiz." dedi.