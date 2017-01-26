Kulp Beyaza Büründü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.



Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.



Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.



Çoğu esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği yaparak buzlanmaya karşı caddelerde kumlama çalışması başlattı.



Dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallere ulaşım sağlanamadı.