Kullanılmış Giysiler "Çöp" Olmaktan Kurtarıldı

Osmangazi Belediyesinin başlattığı, kullanılmış ve ihtiyaç fazlası giysi ile ayakkabıları toplama projesi kapsamında 5 ayda 80 ton giysi toplandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile kumbaralarda toplanan kullanılmış giysilerin ayrıştırıldığı tesisi gezip incelemelerde bulundu.



Dündar, burada yaptığı açıklamada, 5 aylık sürede vatandaşların kullanılmayan kıyafetleri çöp yerine kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarına atmasıyla yaklaşık 80 ton kullanılmış giysiyi çöp olmaktan kurtardıklarını söyledi.



Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve birçok belediye tarafından örnek alınan proje hakkında bilgi veren Dündar, "Projenin amacı, kullanılabilir durumda olan giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılarak onların kullanımına sunmak. Kullanılmayacak durumda olanların ise çöp toplama sahalarında çürümelerini beklemek yerine, işlenip ekonomiye kazanımlarını sağlamak." diye konuştu.



Dündar, bu proje sayesinde evlerdeki kullanılmayan giysi ve ayakkabıların çöpe gitmesini önleyerek katı atık düzenli depolama sahasının ömrünün uzamasını sağladıklarını belirterek, "Mahallelere yerleştirdiğimiz kumbaralar aracılığıyla toplanan ihtiyaç fazlası kıyafetler, depolama sahasında ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumda olanları da sevgi mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırarak, onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu uygulama sayesinde 3 binin üzerinde vatandaşımız kullanılabilir durumda olan kıyafetlerden faydalanmış, kullanılmayacak durumda olanlarında yeniden işlenerek değerlendirilmesi sonucu ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.