Kullanılmayan Depoda Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan bir depoda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin(TREDAŞ) eski deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda dumanların çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangında deponun içinde maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ