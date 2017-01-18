Kullanılmayan Bürodaki Çelik Kasadan Tabancalar Çıktı

Adana'da, yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan bürodaki çelik kasada 5 adet tabanca bulundu.



Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir iş hanında yer alan ve sahibinin iflas etmesi sonucu yaklaşık 15 yıldır boş olduğu belirtilen büro, bir süre önce icra yoluyla satıldı.



Anahtarları olmadığı için çilingir yardımıyla büroya giren yeni sahibi, güvercinlerin yuva yaptığı büroda bir de çelik kasa olduğunu fark etti. Çilingir yardımıyla açılan kasada 5 adet tabanca bulundu.



Durumun bildirildiği polis ekipleri, tabancaları incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.