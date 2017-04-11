Kullanılmayan Bilgisayarlardan Bilişim Sınıfı Oluşturuldu

Yozgat'ta devlet kurumlarının depolarında bulunan ve kullanılmayan bilgisayarlarla köy okullarında bilişim sınıfı oluşturuluyor.



Merkez Divanlı Mahallesi Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu'nda 15 bilgisayarla oluşturulan bilişim sınıfının açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptı.



Vali Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir bilişim sınıfının açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kamu kurumlarında kullanılmayan bilgisayarları değerlendirdiklerini söyleyen Vali Yurtnaç, daha önce Bişek köyündeki okulda bilişim sınıfı oluşturduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bu projemizi kamu kurumlarına duyurduk. Onların depolarında bulunan ve kullanmadıkları bilgisayarları aldık, bakımlarını yapıp kullanılır bir vaziyette okulumuzda bilişim sınıfını oluşturduk. Bu bilgisayarları öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Buradaki bilgisayarlar Türk Telekom tarafından verildi. Bu çalışmamıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yakında da eski devlet hastanesinde bulunan bilgisayarları alarak yine köy okullarımızda bilgisayar sınıfı oluşturacağız. Tüm kurumlara yazı yazdık ve kullanmadıkları ne varsa onları biz değerlendireceğiz."



Bilişim sınıfının açılışını öğrencilerle birlikte yapan Vali Yurtnaç, daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.