Kullanıcıları Neredeyse MAPFRE Sigorta Orada!

İspanya'nın en büyük sigorta grubu olan ve Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan MAPFRE Sigorta, müşterilerini sevindirecek bir uygulamaya imza atıyor. MAPFRE Sigorta'nın Sigorta Bot uygulaması bilgisayar ve cep telefonundan sonra şimdi de Facebook Messenger'da kullanıcılarıyla buluşuyor. Uygulama sayesinde MAPFRE müşterileri, web sitesi dışında Facebook Messenger üzerinde faaliyet gösterecek MAPFRE Sigorta Bot uygulamasından da yararlanabilecek. Böylece müşteriler, yasal olarak yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası ürününe sahip olmak için sosyal medya keyfini bölmeden trafik teklifi alabilecek.

MAPFRE Sigorta'nın 27 Mart tarihi itibariyle hizmete sunduğu MAPFRE Sigorta Bot uygulamasıyla, kullanıcılara en hızlı şekilde trafik sigortası teklifi verilebiliyor, en yakın acentelerin listesine ulaşılabiliyor ve müşteri hizmetlerine kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

