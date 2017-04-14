Kullandırılan Nakit Krediler Şubat'ta Yüzde 19 Arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre; toplam kredi stoku Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1,9 trilyon TL oldu.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Şubat itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1 trilyon 902 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 1 seviyesinde azalış gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 trilyon 809 milyar TL'lik bölümü bankalar, 41 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 27 milyar TL'si finansman şirketleri ve 24 milyar TL'si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.



Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Şubat itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 70 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,6 seviyesine yükseldi.



2017 Şubat döneminde tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,2, bankalarda yüzde 3,5, faktoring şirketlerinde yüzde 6,1, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,5 oldu.



Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı 1,5 puan arttı



Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Şubat dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 75,7 oldu. İmalat sanayi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 17,5) ve inşaat sektörü (yüzde 11,8) takip etti.



Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde en fazla büyüyen sektör oldu (yüzde 33,8). Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 14,6 arttı.



2017 Şubat dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,9 ile toptan ve perakende sektörü oldu. İkinci sırada yüzde 4,1 ile inşaat sektörü yer alırken, tasfiye olunacak alacak tutarının 2017 Şubat döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 41,9 ile toptan ve perakende sektörü oldu.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 462 milyar lira



Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Şubat dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artarak 462 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 16,3 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1,3 oranında arttı.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,2'sini konut kredileri, yüzde 17,8'ini kredi kartları, yüzde 6,6'sını taşıt kredileri ve yüzde 37,4'ünü diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu.



Bireysel nitelikli krediler toplam tasfiye olunacak alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 18,3 artarak 22 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,6 seviyesine yükseldi.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,4 milyon olurken, bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon artarak 28,4 milyon kişi oldu. Ortalama kredi miktarı ise 16,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24.3 oldu. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Şubat dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 24,3 seviyesine geriledi. Bir önceki aya göre ise 0,4 puan arttı.



İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il oldu



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Şubat dönemi itibarıyla İstanbul'da 160 milyar TL, Ankara'da 46 milyar TL ve İzmir'de 30 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulundu. Ardahan, yüzde 23,6 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve İçel (Mersin) oldu. - İSTANBUL