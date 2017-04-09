Kullandığı teknenin kontrolünü kaybeden genç, boğularak öldü

Tekneden düşen gencin cesedini balık adamlar buldu



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir balık üretim çiftliğinde çalışan genç, kullandığı tekneden düşüp boğularak hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde Boğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balık çiftliğine ait küçük tekne ile ırmakta seyir halindeki Mutlu Aydınteknenin kontrolünü kaybetti. Irmağın ortasında dönmeye başlayan tekneden savrulan Mutlu Aydın, ırmağa düşüp gözden kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen gencin yardımına bir başka teknedeki vatandaşlar koşsa da talihsiz genç ırmakta kayboldu. Irmakta balık avlayan vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Tekne ile kıyıdan arama çalışmalarından sonuç alınamazken Antalya Büyükşehir belediyesi dalgıçları arama çalışması yaptı. Dalgıçlar kısa sürede Mutlu Aydın 'ın cansız bedenini ırmaktan çıkardı.

Mutlu Aydın 'ın uzun süredir balık çiftliğinde çalıştığı bildirirken ailesi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Aydın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.