Külkedisi" İzleyiciyle Buluşacak

"La Cenerentola" (Külkedisi) operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde yeniden seyirciyle buluşacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Külkedisi masalından hareketle İtalyan besteci Gioacchino Rossini tarafından bestelenen eser, 5 Ocak'ta izlenebilecek.



Yekta Kara tarafından sahneye konan iki perdelik komik operanın orkestra şefliğini Alessandro Cedrone üstlenirken, eserde Caner Akın, Ahmet Baykar, Caner Akgün, Kevork Tavityan, Işık Belen, Ali İhsan Onat, Dilruba Akgün, Sevim Zerenaoğlu, Tisbe Deniz Likos, Elif T. Tekışık, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, Umut Tarık Akça, Kenan Dağaşan rol alıyor.



Operanın dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, koreografisini Yekta Kara, koro şefliğini Gökçen Koray, ışık tasarımını ise Metin Koçtürk yaptı.



Eserin konusu kısaca şöyle:



"Don Magnifico, iki kızı ve evde zorla hizmetçilik yaptırdığı üvey kızı 'Külkedisi' lakaplı Angelina ile yaşamaktadır. Aile fakir olduğu için, Don Magnifico kızlarını zengin adamlarla evlendirmenin hayalini kurmaktadır. O sırada Prens Ramiro da kendisine uygun bir eş aramaktadır. Kendi özel eğitmeni Alidoro'yu uygun gelin adaylarına bakması için görevlendirir. Alidoro, Don Magnifico'nun kızlarının insanlığını sınamak için dilenci kılığına girer. Don Magnifico'nun kızları Clorinda ve Tisbe, dilencinin kapıdan kovulmasını isterler ancak Külkedisi Angelina dilenciye ekmek ve kahve ikram eder. Daha sonra Prens Ramiro, uşağının kılığına girerek Don Magnifico'nun evine gelir. Böylelikle fazla ilgi çekmeden evin kızlarını gözlemleyebilecektir. Burada Külkedisine aşık olur. Külkedisi de onu sevmiştir. Çok geçmeden Prens'in uşağı Dandini, Prens kılığında eve gelir. Külkedisinin üvey kız kardeşleri sahte prensin ilgisini çekmek için her şeyi yaparlar. Sahte prens onları Kraliyet Sarayı'nda yapılacak baloya davet eder. Don Magnifico, kızlarının saraydaki baloya gitmesine izin verir ama tüm yalvarışlarına rağmen Külkedisinin gitmesine izin vermez. İki sevgilinin birbirini bulmaları için birçok engeli aşmaları gerekecektir."



Opera, 5 ve 10 Ocak'ta saat 20.00'de, 7 Ocak'ta ise 16.00'da izlenebilecek.