Külkedisi Harikalar Diyarında - Sarıyer Sanat

Çocuk oyunu "Külkedisi Harikalar Diyarında", çocuklarla buluşmaya devam ediyor...



Güzeller güzeli Külkedisi, arkadaşları iki minik fare ve iyilik perisi, bir gün ormanda çilek toplarken Külkedisine aşık olan prens, oğlunu evlendirmek için sarayda balo tertipleyen kral… Hepsi Külkedisi Harikalar Diyarında'da…



Oyuncular: Burcu Göknar, Deniz Karataş, Tülin Motola, Ali Yalçıner, Özüm Ülger, Tuğba Eskicioğlu, Mustafa Kemal Bayrak, Dicle Alkan, Bülent Bayrak



Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer