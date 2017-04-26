Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi

Bakan Işık,Askeri Lisenin bir kısmının müze olacağını açıkladı



İSTANBUL - Kuleli Askeri Lisesi'nin bir kısmının müze olacağını açıklanmasının ardından gözler tarihi binaya çevrildi. Öte yandan Kuleli Askeri Lisesi'nin son durumu drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılmasıyla birlikte ne olacağı merakla beklenen Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tarihi Kuleli Askeri Lisesinin ön kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığına verileceğini ve müze olacağını açıkladı. Askeri lisenin son durumu ise İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde boğazın eşsiz manzarası karşısında bulunan askeri lisenin bütün ihtişamı gözler önüne seriliyor. Askerler halen lisenin kapısında nöbet tutarken, vatandaşlar ise lisenin önündeki sahil boyunca boğazda balık tutuyorlar.

"Müze olması güzel başka bir şey olmasın"

Kuleli Askeri Lisesi'nin müze olmasının iyi bir fikir olduğunu dile getiren Şinasi çam,"Bana sorsalardı ben Kuleli Askeri Lisesinin çocuk esirgeme kurumuna verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Müze olması güzel başka bir şey olmasın, otel olmasın birisine satılmasın. Benim düşüncem çocuk esirgeme kurumuna verilsin kimsesiz çocuklar yetiştirilsin" şeklinde konuştu.

"Memlekete hizmet edecek olan askerlerin yetiştirilmesi daha iyi"

Kuleli Askeri Lisesi'nin kendi görevini yerine getirilmesi gerektiğini düşünen Mehmet Avşar,"takdir hükümetin, memlekete hizmet edecek olan askerlerin yetiştirilmesi daha iyi benim düşünceme göre. Bu memleket asker yetiştirmeye devam edecek ama Kulesi Askeri Lisesinin tarihi bir yapısı var bu yapının korunarak devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 180 dönüm arazi üzerine kurulu olan askeri lisenin kalan kısmıyla ilgili başka çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan Işık, Kuleli Askeri Lisesinin ön tarafındaki tarihi binanın bir kısmının şimdi restore edildiğini, kalan kısmının da Kültür Bakanlığı tarafından restore edileceğini söyledi.

(AFS-EY