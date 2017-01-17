Kulaspor Şampiyonluk Kupasını Aldı

Manisa 1. Amatör Ligi D Grubu'nda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kulaspor, ligin son maçında Yeşilyurtspor'u da 4-3 mağlup ederek, şampiyonluk kupasına kavuştu.



Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Lig'e yükselme hakkını kazanan Kulaspor, ligin son maçında sahasında Yeşilyurtspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı İsmail Aydın, grubunu lider olarak tamamlayan Kulaspor'a şampiyonluk kupasını takdim etti. Şampiyonluk kupasını kaldıran Kulasporlu futbolcular ve yöneticiler, büyük sevinç yaşadı. Hedeflerine ulaşmanın sevinci içerisinde olduklarını kaydeden Kulüp Başkanı Birol Hancı, "Şimdi yolumuz daha uzun. Bir üst ligde Kula'yı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Bugünden itibaren çalışmalarımızı başlayıp Süper Amatör Lig'de de şampiyon olarak Kulaspor'u Bölgesel Amatör Lige çıkarmak istiyoruz" dedi. - MANİSA