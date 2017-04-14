Kulalı esnaftan 'Evet' şiiri



MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandum u çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, esnaflardan Nasuh Ali Sancar'ın kendi yazdığı 'Evet' isimli şiirle karşılandı.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandum u çalışmaları kapsamında Ayakkabıcılar Sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti'li Palabıyık ve beraberindekiler esnaflara Anayasa değişikliğini anlattı. Esnaf ziyaretleri yaptığı sırada, ayakkabı imalatçısı Nasuh Ali Sancar Palabıyık ve beraberindekilere kendisinin yazdığı 'Evet' isimli şiiri okudu. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılandıklarını belirten AK Parti'li Palabıyık "Partili yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile birlikte Ayakkabıcılar Sitesinde vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz sırada, ayakkabı imalatçısı Nasul Ali Sancar amcamızın kendisinin yazdığı güzel bir şiir ile karşılandık. Yapılacak olan referandum ile ilgili kendi görüşlerini kaleme alan Nasuh Ali amcamız şiirinde, ülkede yaşanan gördüğü zorlukları anlatmış. Nasuh Ali amcamız, ülkede yaşanan çift başlılık sıkıntılarının da devam etmemesi için 'Evet' denilmesi gerektiğini ifade etti. İnşallah istikrarın sürmesi ve ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için 16 Nisan günü sandıklardan 'Evet' çıkacak ve Türkiyemizin, Manisamızın ve Kulamızın geleceğini güzelleştirmek için çalışacağız" dedi.