Kulalı Esnaftan 'Evet' Şiiri

Manisa'nın Kula ilçesinde bir esnaf pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandum u için 'evet' isimli şiir yazdı.



AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandum u çalışmaları kapsamında Ayakkabıcılar Sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti'li Palabıyık ve beraberindekiler esnaflara anayasa değişikliğini anlattı. Esnaf ziyaretleri yaptığı sırada, ayakkabı imalatçısı Nasuh Ali Sancar, Palabıyık ve beraberindekilere kendisinin yazdığı 'evet' isimli şiiri okudu. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılandıklarını belirten AK Partili Palabıyık, "Partili yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile birlikte Ayakkabıcılar Sitesinde vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz sırada, ayakkabı imalatçısı Nasul Ali Sancar amcamızın kendisinin yazdığı güzel bir şiir ile karşılandık. Yapılacak olan referandum ile ilgili kendi görüşlerini kaleme alan Nasuh Ali amcamız şiirinde, ülkede yaşanan gördüğü zorlukları anlatmış. Nasuh Ali amcamız, ülkede yaşanan çift başlılık sıkıntılarının da devam etmemesi için 'evet' denilmesi gerektiğini ifade etti. İnşallah istikrarın sürmesi ve ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için 16 Nisan günü sandıklardan 'evet' çıkacak ve Türkiye'mizin, Manisa'mızın ve Kula'mızın geleceğini güzelleştirmek için çalışacağız" dedi. - MANİSA