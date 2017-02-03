Kulalı Ak Partili Kadınlar Referanduma Hazır

AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Anayasa değişikliği referandumu öncesi toplantı düzenleyerek, ilçe genelinde yapacakları çalışmaların hazırlıklarını tamamladı.



AK Parti Manisa İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı ve aynı zamanda Kula Koordinatörü Filiz Özer başkanlığında gerçekleştirilen yönetim ve yürütme toplantısına, Salihli Koordinatörü Ayşe Nalcı, AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni kararların alındığı toplantıda konuşan Kula AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, "Ak kadınlar olarak referandum için hazırız ve ilk günkü aşkla coşkuyla çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğinde bir dönüm noktası olarak gördüğümüz Anayasa değişikliği sevgili vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bu konu parti meselesi değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan bu yana görev almış eski-yeni tüm hanım kardeşlerimiz ile birlikte referandumda ev ev, mahalle mahalle gezerek Kula'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız." dedi. - MANİSA