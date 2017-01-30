Kula Esnafı Borcunu Ödüyor

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen Kula esnafının zor şartlar altında olsa da borcunu ödeme konusunda duyarlı olduğunu söyledi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kula İlçe Müdürü Taner Doğan, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'i ziyaret etti.



SGK İlçe Müdürü Taner Doğan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'i makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Yiğen kooperatif çalışmaları hakkında SGK Müdürü Doğan'a bilgi verdi. Yiğen, "Kula esnafımız zor şartlarda da olsa borcunu ödeme konusunda duyarlıdır." derken Taner Doğan ise, "Kula'ya ilçe müdürü olarak atandıktan sonra ziyaretime gelen kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyarette bulunuyorum. Başkanımız Ali Yiğen'i de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA