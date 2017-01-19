Kula'dan Viranşehir'e Kardeşlik Mektupları

Kula Kenan Evren Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz'da meydana gelen hain işgal girişimine karşı gösterdiği milli birlik ve beraberlik ruhunu bir adım daha öne çıkardı. Öğrenciler, Şanlıurfa'nın Viranşehir B.S.N. İmam Hatip Ortaokulu'na kardeşlik mektupları eşliğinde Manisa ve Kula'yı tanıtan hediyeler gönderdi.



Kula Kenan Evren Ortaokulu öğrencileri milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak adına Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki B.S.N. İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine 'kardeşlik mektupları' yazarak hem ilçelerini hem de Manisa'yı tanıtan hediyeler gönderdi.



Duygularını şiirle ifade 8/B sınıfı öğrencilerinden Belinay Urlu, "Tertemiz beyaz sayfalara döktüğümüz duygularımız zor günler yaşadığımız bu dönemde milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için iyi bir fırsat oldu." dedi.



Eğitime anlam kazandıran her projede öncü olduklarını belirten Kenan Evren Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Saracaloğlu ise, "Milli ve manevi değerlerimizi benimseyen, vatan ve milletine sahip çıkan bireyler yetiştirmek eğitim camiasının öncelikli hedeflerindendir. Eğitimi öğretimden ayrı düşünmek imkansızdır. Gelişmiş ülkeler arasında yer almak için bilgimizi ahlaki değerlerle taçlandırmalıyız. Bu bakımdan yapılan her sosyal etkinliğin yetişmiş bir toplum oluşturmadaki önemini unutmamalıyız. Güçlü bir ekip olmanın ürünü olan bu çalışmada emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi. - MANİSA