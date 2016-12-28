Kula'daki Yeni Yatırımlar Görüşüldü

Kula'da hayata geçirdiği projelerle vatandaşa modern altyapı ve sağlıklı içme suyu kazandıran MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları dolayısıyla akşam yemeği programı düzenleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ile bir araya geldi. Manisa Haylazz Restaurant'ta yapılan yemekte Başkan Tosun'a, MHP Kula İlçe Başkanı İbrahim Kilimci, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi Meclis Üyeleri ve MASKİ Kula İlçe Sorumlusu Adem Zobudoğuş eşlik etti.

Başkan Ergün'e Anlamlı Hediye

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula için harcadıkları yoğun mesai ve özel ilgiden ötürü gecenin anısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Kula yapımı özel kepenek, MASKİ, Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ise keçe halı hediye etti. Başkan Ergün'e hediye edilen kepeneğin Kula'da göreve gelmelerinde anlamlı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Tosun, "Kentlerin modernizasyonu ve yaşanılabilir olması; sağlıklı altyapıların göstergesidir. Kula'da var olan ve ileride oluşabilecek sorunlar göz önüne alınarak belirli plan ve programlar dâhilinde birçok içmesuyu, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı projesi tamamlandı. Özellikle ilçemizin belirli kesimlerinde içme suyu ile yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılması atık suların arıtılması ve su baskınları önlenmesi hususunda kalıcı çözüm sağlandı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Kula Belediyesi işbirliğinde içme suyundan kanalizasyona, dere ve kanal ıslahlarından yeni su depolarına ve var olan depoların bakım ve onarımlarına kadar çok yönlü yürütülen çalışmalarda büyük bir aşama kaydettik. Öncelikle, Kula'nın yarınlarına yapılan yatırımlarda iz bıraktığını düşündüğüm Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, özverili çalışmalarından dolayı MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a, MASKİ Daire Başkanlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Coşkun;"Biz Büyük Bir Aileyiz''

Misafirperverliğinden dolayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a özel şükranlarını sunan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Manisa'ya özveriyle hizmet veren belediyecilik anlayışı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere biz büyük bir aileyiz. Yapacak daha çok işimiz var. Ne yapıyorsak Manisa için yapıyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir parçasını da Kula'da gerçekleştiriyoruz. Bir hizmetin Kula'ya getirilmesi konusunda Hüseyin Başkanımız gerçekten ayrı bir yeteneğe sahip. Çalışkan, sempatik ve içten yapısıyla Kula'ya hizmetler kazandırıyor ve Kulalıların takdirini topluyor'' dedi. Genel Müdür Coşkun, konuşmasının ardından Başkan Tosun'a Esma-ül Hüsna hediye etti.

Başkan Ergün; "Kula Uçuyor''

Başkan Tosun ve ekibinin Manisa'da böyle bir program tertip etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehirle birlikte yaklaşık 3 hizmet yılını geride bıraktık. Manisa'da Büyükşehir'in kurulması ve bununla birlikte ilk defa MASKİ Genel Müdürlüğü'nün oluşması ile özellikle ilk zamanlarda zorlu bir süreç atlattık. Yeni kurulan 14 Büyükşehir Belediyesi'nin içinde teşkilatlanmasını hızlı bir şekilde tamamlayan bir tek Manisa var. Bırakın proje üretmeyi oluşum aşamalarını tamamlayamayan büyükşehirler var. Çok şükür biz hizmetleri 17 ilçesiyle 1 Milyon 400 Bin nüfusa sahip Manisa'ya ulaştırıyoruz. Bu hizmetler noktasında Kula, bana göre şanslı ilçelerimizden bir tanesidir. Hatta diyebilirim ki; Kula uçuyor. Kula'ya şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırımlar, diğer ilçelerimizin bazılarında daha yeni yapılıyor veya proje aşamasındadır. Kula'ya verdiğimiz sözleri gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi Kula'ya bu hizmetlerin hızlı gelmesi; Hüseyin Başkanımız ve ekibinin çalışmalarından ve gayretlerinden kaynaklanıyor. Kula'yı tarihi dokusu, jeoparkı, çeşitli doğal güzellikleri ile kalkındırmayı amaçlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.

Programın devamında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Jeotermal kaynakların bulunduğu ve yeni satın alınan Emir Kaplıcalarındaki 70 dönümlük arazi ve buraya yapılması planlanan proje hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından devam eden çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulunan Başkan Ergün ve Başkan Tosun, beraberindekilerle bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.