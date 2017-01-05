Kula'da Yeni Kimlik Başvuruları Başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni çipli kimlikler için vatandaşların Nüfus Müdürlüğündeki müracaatları başladı.



Yeni çipli kimleri almak için Kula Nüfus Müdürlüğü'ndeki başvurular başladı. Yeni çipli kimlikleri almak isteyen vatandaşlara bilgi veren Nüfus Müdürü Meral Özbek, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 50x60 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak. 2017 yılı kimlik kartı bedeli 16 TL'dir. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğümüze kimlik için başvuru yaptığı süre zarfında 10 gün içinde kimlikler vatandaşın belirttiği adrese teslim edilecek. Nüfus cüzdanı kayıp olanlar muhtarlıktan belge getirerek başvuru yapabilirler. Ayrıca kan grubunun da yer almasını isteyenler sağlık kuruluşlarından belge alarak başvurusunu yapabilir. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek" dedi. - MANİSA