Kula'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, virajı alamayınca kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.



Kaza, Kula'ya bağlı Yurtbaşı Köyü Kavşağı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden K.C, yönetimindeki 64 DC 283 plakalı otomobiliyle viraja alamayınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, taklalar atıp güçlükle durdu. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan K.C ve T.O Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA