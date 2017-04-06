Kula'da Korkutan Yangın

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şehitler Caddesi üzerinde İrfan E.'ye ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangına hemen müdahale edildi. Kömürlükte çıkan yangın etrafa sıçramadan kısa sürede söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA