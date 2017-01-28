Kula'da "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.



Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula İlçe Emniyet Müdürvekili Ahmet Ömerbeyoğlu, Kula İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Öner, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı. Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar hakkında sunum yaptı. Saracaloğlu, sunum esnasında Kula Halk Eğitim Merkezi bünyesinde toplamda 64 adet kursta bin 217 kursiyerin eğitim aldığını ifade etti. Ayrıca Saracaloğlu sunduğu slayt gösterisi üzerinde 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılan çalışmalar ve diğer dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı hakkında bilgi veren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, "Bugünkü çalışmamızda önceki yıla ve 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ait çalışmaları değerlendirmenin yanında, sizlerin de ilçemizin hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve çalışma programına katkılarınızı almayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme Türkiye'nin eğitimde çıkış noktalarından biri olacaktır. Teknoloji sürekli değiştiği için insanların mezun oldukları okuldan aldıkları bilgiler yeterli olmayıp, sürekli yenilenme ve iyileşme ihtiyacı içerisindedir" dedi.



Çarpan'ın ardından konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven ise, "Bizler burada Halk eğitim merkezi olarak eğitici kursların açıldığını görüyoruz. Biraz daha bu kurslar üzerinde yoğunlaşmalıyız. Mesela maket ev kursu Çinicilik kursu Hediyelik eşyaların yapımı gibi bunun gibi kurslarda pazarlayıp halk eğitim müdürlüğümüzün öz sermayesine para girecek şekilde de kurslar düzenleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kurslarda öğrendiklerini hobi olarak ta öğrenebilirler fakat bunun dışında herhangi işi gücü olmayan bir vatandaşımız bu kurslara katılıp öğrenmiş olduğu bilgi birikimini pazarlayabiliyor mu bunun üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - MANİSA