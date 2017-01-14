Kula'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirilecek

Manisa'nın Kula ilçesinde, 27-28 Nisa'da yapılacak TEOG sınavında başarılı olan öğrenciler motivasyonlarının artması amacıyla ödüllendirilecek. 14 ortaokulda TEOG sınavına girecek öğrenciler arasında 84 öğrenci ödüllendirilecek.



Manisa'nın Kula ilçesinde 14 okulda 27-28 Nisan'da yapılacak TEOG sınavında başarı göstererek ilk 3'e giren öğrenciler motivasyonlarının artması amacıyla ödüllendirilecek. İlçenin eğitim alanındaki başarısını ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla ödül sistemi başlattıklarını söyleyen Kula kaymakam Osman Güven, tüm öğrencilere başarılar diledi. - MANİSA