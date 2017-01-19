Kula'da 7 Binden Fazla Öğrenci Karne Alacak

Manisa'nın Kula ilçesinde 20 Ocak Cuma günü ilçe genelinde 7 bin 290 öğrencinin karne alacağı bildirildi.



Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yarı yıl tatili öncesi tüm okullarda hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği, ilçe genelindeki tüm idareci ve öğretmenlerin sorunsuz bir şekilde yarı yıl tatiline girmeleri için gece gündüz çalışıldığı belirtildi. 7 bin 290 öğrenci ile birlikte 540 öğretmenin de yarıyıl tatiline çıkacağı öğrenilirken okulların 6 Şubat Pazartesi açılacağı kaydedildi. - MANİSA