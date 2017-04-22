Kula'da 23 Nisan Kutlamaları Ertelendi

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kutlama komisyonu tarafından yapılan açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının hava muhalefeti dolayısıyla ertelendiği açıklandı.



Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kutlama komisyonundan yapılan açıklamada çelenk sunma törenini yarın sabah saat 09.30'da yapılacağı, kutlama programının ise 28 Nisan 2017 Cuma gününe ertelendiği belirtildi. Komisyondan yapilan açıklama şöyle:



"23 Nisan 2017 Pazar günü saat 10.00'da Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim okulunda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, hava muhalefetleri nedeniyle 28 Nisan 2017 Cuma günü saat: 10.00'a ertelenmiştir. Çelenk sunma töreni 23 Nisan 2017 Pazar günü saat: 09.30'da Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılacaktır." - MANİSA