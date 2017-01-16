Kula Belediyespor Set Vermedi

Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nun lideri Jeopark Kula Belediyespor, 15. Hafta karşılaşmasında İstanbul ekibi Es Spor'u ağırladı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.



Voleybol Erkekler 1. Liginin Lideri Jeopark Kula Belediyespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Kula'nın efeleri, Kula Kapalı Spor Salonu'nda ligin 15. haftasında İstanbul temsilcisi Es Spor ile karşılaştı. Karşılaşmayı, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Belediyesi Eski Başkanlarından Halil Gülcü, Kula Belediyespor başkanı Vedat Yılmaz ve çok sayıda voleybol sever izledi.



Maça etkili başlayan Jeopark Kula Belediyespor, üst üste aldığı sayılarla ilk seti 25-15'lik skorla kapattı. Mücadelenin ikinci setinde rakibine karşı ezici bir üstünlük kuran filenin efeleri 25-215'lik skorla durumu 2-0 yaptı. İki takım arasında çekişmeli geçen son sette ise Jeopark Kula Belediyespor, oyunda dengeyi koruyan taraf oldu. Filenin lideri böylece rakibini uzatmalarda 26-24 ile geçerek maçı 3-0 kazandı. Jeopark Kula Belediyespor, aldığı bu galibiyet ile ligdeki puanını da 40'a çıkardı.



Konuyla ilgili Konuşan Teknik Patron Mustafa Çayır, "Bugün iyi bir oyun sergiledik ve sahadan galip ayrılmasını bildik. Emin adımlarla hedefe yaklaşıyoruz" dedi. Kulüp başkanı Vedat Yılmaz ise "Bugün de galip gelmesini bildik. Bizleri bu mutluluğu yaşatan başta teknik ekip olmak üzere oyuncularımıza ve bizden desteklerini esirgemeyen seyircimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA