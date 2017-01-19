Kula Belediyesi, Sosyal Denge Sözleşmesi İmzaladı



Kula Belediyesi, belediye çalışanlarının haklarını gözetmek adına Türk Yerel Hizmet-Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un makamında gerçekleştirilen imza töreniyle Kula Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında memur ve sözleşmeli personele yönelik sosyal denge tazminatı sözleşmesi 2018 yılına kadar geçerli olacak şekilde yenilendi. İmza törenine Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın ve yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcisi Mustafa Aygün katıldı. Belediye çalışanlarına verilen yetki ve imkanlar çerçevesinde her zaman iyileştirme yapma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Tosun, sözleşmenin personelin daha verimli olmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a hak ve eşitlik çerçevesinde çalışanlarına verdiği değerden dolayı teşekkür eden Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, "Kula Belediyesi'nin imkanlarını zorlayarak çalışanların hakkını vermek adına çaba gösteren Başkanımız Hüseyin Tosun'u tebrik ediyoruz. Kula'da hayata geçirdiği başarılı projeleri ilgiyle takip ediyoruz. 2018 yılına kadar geçerli olacak sosyal denge sözleşmemizi imzalayarak yeniledik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Şube Başkanı Algın, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a teşekkür plaketi takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışanın, üretenin, çalıştığı kurumun hak ve menfaatlerini koruyan ve sahip çıkan bir anlayışın savunucusu olduklarını ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Belediyecilik emek ve hizmet üzerine şekillenen yerel bir idaredir. Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde memur ve sözleşmeli personelimizin sosyal haklara kavuşması için imkanlarımız nispetinde gerekeni yerine getiriyoruz. Belediyemiz ve Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Çalışanlarımıza ve ailelerine verdiğimiz bu desteğin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

