Kula Belediyesi'nden Şefkat Eli

Kula Belediyesi Alo Zabıta Numarası 153 olarak değiştirilmiştir.

Kula Belediyesi, tekerlekli sandalyesi veya akülü sandalyesi bozulan ve akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım eli uzattı. Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında yürüme engeli olan vatandaşların akülü tekerlekli sandalye almak için gerekli belgelerin temin ve teslim işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca tekerlekli sandalyesi ve akülü sandalyesi bozulan engelli vatandaşların araçlarının bakımının yapılması ve servise gönderilmesi de sağlanıyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, engelli vatandaşların sosyal hayattan kopmamaları için belediye olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, "Kula'da engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik birçok hizmeti hayata geçirdik. Yeni yaptığımız caddelerde görme engelli vatandaşlar için kabartmalı kaldırımlardan, Bülent Ecevit Engelsiz Parkı ve Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezine varana kadar birçok yenilik gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte maddi durumu kötü olan vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye temin ediyoruz. Şimdi de engelli vatandaşlarımız, evinden çıkmadan akülü sandalye müracaatlarını Zabıta Müdürlüğümüze gerçekleştirebilecek. Akülü sandalyesi bozulan hemşerilerimiz için ise gerekli tamirin ve bakımın yapılması noktasında yardımda bulunacağız. Akülü tekerlekli sandalye müracaatı yapmak isteyen ve sandalyesine bakım isteyen vatandaşlarımız 0 (236) 816 58 88 numaradan ya da 153 Alo Zabıta hattından bize ulaşarak gerekli işlemlerini başlatabilirler" dedi.