Kula Belediyesi Kış Okulları Hız Kesmiyor

Kula Belediyesi sportif ve sanatsal faaliyetlere verdiği desteği hayata geçirdiği kış okulları ile sürdürmeye devam ediyor. Farklı yaş gruplarında 5 branşta 165 öğrencinin eğitim aldığı kış okullarında, geleceğin yıldızları çalışmalarını sürdürüyor. Sahip olduğu tüm tesislerde Kulalılara ücretsiz spor yapma ve sanatla uğraşma imkanı sağlayan Kula Belediyesi, Kış Okullarında bu sezon jimnastik, futbol, voleybol, halk oyunları ve bağlama branşlarında ücretsiz eğitim sağlıyor. Uzman eğitmenler tarafından 5 farklı branşta verilen eğitimler; Kula Belediyesi Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Jeopark İlçe Stadı, Belediye Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Her yıl olduğu gibi kış okullarının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Çocuklarını bizlere emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yaz dönemine kadar eğitim alacak olan çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Kula Belediyesi yaz ve kış okullarındaki birçok öğrencimiz katıldığı turnuva ve yarışmalarda derecelere girerek bizleri gururlandırdı. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kula Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü spor, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yapabilmelerinin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.