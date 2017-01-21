Kükürtlü Lıons'tan Alzheımer Semineri

Lions 118K Yönetim Çevresi Federasyonu'nun köklü kulüplerinden Kükürtlü Lions, Alzheimer hastalığına karşı çalışmalarıyla dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya'yı ağırladı. Kükürtlü Lions Kulübü öncülüğünde Hasta Yakınları Derneği ve Nilüfer Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen konferansta Dr. Sarıkaya, Alzheimer Hastalığı ve Ötelemenin Yolları'nı anlattı.

Plaza 16'da düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu konferansa Lions 118K Yönetim Kurulu Federasyon Başkanı Dr. Ender Tukay, Kükürtlü Lions Başkanı Hülya Korgavuş, Lions 118K Yönetim Çevresi Federasyonu Alzheimer Bilinçlendirme Komitesi Başkanı Serpil Örnekal, HAYDER Başkanı M. Tayfun Karayel ve hasta yakınları katıldı.

"ENTELEKTÜEL GELİŞİMİ YÜKSEK KİŞİLERDE FARK EDİLMESİ DAHA ZOR"

Alzheimer hastalığının neden oluştuğuna henüz net bir cevabın verilmediğini vurgulayan Dr. Sarıkaya erken dönem belirtileri, yeni öğrenilen bilgileri akılda tutamamak, önemli gün ve tarihleri unutmak, aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek ya da sormak, önceden bildiği bir şeyi, ilk defa duyuyormuş gibi davranmak şeklinde sıraladı. Dr. Sarıkaya, "Entelektüel gelişimi yüksek olan kişilerde hastalık, çok kolay fark edilemez. Çünkü nöronlar arası bağlantı sayıları yüksektir. Uzun süre saklayabilirler. İlerleyen evrelerde hastalık birden ortaya çıkmış gibi olur" dedi.

"YAŞAMIN BİR PARÇASI OLDUĞUNU HİSSETTİRECEK İNSANLARLA VAKİT GEÇİRMELİ"

Alzheimer hastalığının erken evresinin depresyonla karıştırılabileceğine dikkat çeken Dr. Sarıkaya, şöyle devam etti: "Bu durumdaki hastaların sosyal ortamlara girmeleri, arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri çok önemli. Ancak bu durumda hasta yakınları seçici olmalı. Onunla dalga geçen, ona tuhaf bakan kişiler yerine onu anlayabilecek, eksikliklerini hissettirmeyecek, hala yaşamın bir parçası olduğunu ve yakınlarının ona ihtiyacı olduğunu hissettirebilecek insanlarla sosyalleşmesi lazım."

ALZHEIMER HASTALIĞI GENETİK MİDİR?

Alzheimer hastalığında bilinen en önemli risk faktörünün yaş olduğunu aktaran Dr. Sarıkaya, "Risk oranı 65 yaş civarında yüzde 5'tir. 65 yaşından sonra her beş senede bir risk ikiye katlanarak artar. 90 yaş civarında yüzde 50'leri bulur. Kadınlarda risk erkeklere göre daha fazla. Bunun nedeni net olarak bilinmiyor. Peki, Alzheimer hastalığı genetik midir? En çok merak edilen soru bu. Genetik geçişli Alzheimer hastalarının oranı tüm Alzheimer hastaları içerisinde yüzde 5'in altında. Ancak genetik geçişli Alzheimer, daha genç yaşta ortaya çıkar ve daha hızlı ilerler" dedi. Dr. Sarıkaya Alzheimer hastalığına zemin hazırladığı düşünülen olası sorumlu genlerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

"DESTEKLE BİRÇOK ŞEYİ YAPABİLİYORLAR"

Dr. Sarıkaya, Alzheimer hastalığı tanısı koyulduktan sonra da hastaların öğrenme faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Alzheimer hastası olmasına rağmen kitap yazan hastasının olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, "Alzheimer hastalığı tanısı koyduktan sonra okuma yazma bilmeyen bir hastam okuma yazma öğrendi. Öğrenme durmuyor. Alzheimer hastaları destekle birçok şey yapabiliyorlar" dedi.

"DİL ÖĞRENMEK RİSKİ AZALTIYOR"

Dr. Sarıkaya, Alzheimer'ı ötelemek için beslenme, zihin egzersizleri ve fiziksel egzersizlerin önem taşıdığını kaydetti. Hasta yakınlarına Akdeniz tipi beslenme diyetlerini öneren Dr. Sarıkaya, yürüyüş gibi egzersizlerin zihinsel yetilerin korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bir enstrüman çalmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, araştırma makaleleri okumanın Alzheimer'dan korunmaya yardımcı olduğunu söyledi.

KORGAVUŞ: KONUKLARIMIZI ÇOK YAKINDA MİSAFİR EDECEĞİZ

Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Hülya Korgavuş da inşaatı devam eden Nilüfer Belediyesi Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi hakkında bilgi verdi. Çok yakın bir süre içinde Alzheimer hastalarını misafir etmeye başlayacaklarını söyleyen Korgavuş, "Kompleksi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Konferansın sonunda Kükürtlü Lions Başkanı Korgavuş, Dr. Sarıkaya'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.