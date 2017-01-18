Kükürtlü Lıons Arabuluculuk Kanununa Işık Tuttu

Podyum Davet'te gerçekleştirilen toplantıda Av.Arb. Gülçin Öner, 2012 yılında yasalaşan ve 2013 yılından bu yana ülkemizde uygulanmakta olan 6325 Sayılı Kanunun uygulama alanları, Arabuluculuk müessesesinin yararları, sürecin işleyişi ve uygulama örnekleri hakkında Kükürtlü Lions Kulübü üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Kükürtlü Lions Başkanı Hülya Korgavuş, Arabuluculuğa başvurulması ve bu yöntemin yaygınlaşmasıyla, uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme ulaştırılabileceğini söyledi. Arabuluculukla çözüm bulunacak davaların taraflara zaman tasarrufu sağlayacağını dile getiren Korgavuş, "Arabulucuk adalete hızlı erişim sağlayan güvenilir bir yöntem. Bizi kırmayarak toplantımıza katılan Av. Arb.Gonca Gülçin Öner ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

ARB. ÖNER: TANZİM OLUNAN TUTANAKLAR MAHKEME KARARI NİTELİĞİNDE BELGE

Avukat Arabulucu Öner de, Türkiye'de her üç kişiden birinin davanın tarafı olduğunu; 2016 yılı itibarıyla Bursa'da açılan dava sayılarının özellikle iş mahkemelerinde 9500 ; tüketici mahkemelerinde 5650; ticaret mahkemelerinde ise 3300 civarında olduğunu belirten Öner , iş yükünün oldukça fazla olduğunu , bir davanın ortalama yargılama süresinin ise 250-400 gün arasında değiştiğini ifade etti.

Arabuluculuğa, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde başvurulabildiğini; arabulucunun; müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, tarafların birbirlerini anlamalarını ve çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayan, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olduğunu vurgulayan Av.Arb. Öner, şöyle devam etti: "Dünyada 162 ülkede Arabuluculuk sistemi uygulanmaktadır. Uyuşmazlığın her aşamasında arabulucuya müracaat edilmesi mümkündür. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, anlaşmazlığın tüm taraflarına önemli avantajlar sağlıyor. Hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin durduğu; tamamen gizlilik esasının hakim olduğu arabuluculuk sürecinde sadece arabulucunun ücretinin eşit olarak ödenmesi söz konusu olduğu için tarafların yargılama giderlerine muhatap olması da söz konusu değil. Ayrıca, görüşmeler sonucunda tanzim olunan tutanaklar da mahkeme ilamı niteliğinde belgedir.

Mevcut istatistiklere göre ülkemiz genelinde Aralık 2016 sonu itibarıyla Arabulucuya müracaat edilen uyuşmazlık sayısının 5 bin 201; anlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlık oranının ise yüzde 96 civarında olduğunu belirten Av. Arb. Öner, bu uyuşmazlıkların yüzde 92'sinin bir gün ya da bir günden daha kısa sürede çözüme ulaştığını ifade etti.

Pilot illerden biri olan ve önemli sayıda uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulduğu Bursa'nın, istatistiklerde ikinci sırada olduğuna, Bursa'da halen 200 civarında sicile kayıtlı arabulucu meslektaşının bulunduğuna da değinen Öner, tarafların uyuşmazlıkların çözümünde müracaat edebilecekleri arabuluculara, http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ adresinden ya da Bursa adliyesi bünyesinde bulunan Arabuluculuk Merkezi aracılığı ile ulaşabileceklerini de belirtti

Sunumunda son yasal düzenlemelere de değinen Öner, Adalete Erişimin Hızlı Yolu olan Arabuluculuğun çalışma hayatında özellikle ticari uyuşmazlıklar ile işçi işveren uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde tercih edilmesinin olumlu katkı ve sonuçlarının olduğunu vurgulayarak, toplantıya katılanların bu yolu tercih etmeleri halinde bireysel ve toplumsal barışa da katkı sağlayacaklarını belirtti.

Programın sonunda Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Korgavuş tarafından Avukat Arabulucu Öner'e teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

