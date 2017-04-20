Kukla Tiyatrosu "Moli Bir Balık Hikayesi"

Oyun, Kiraz Haliller İlkokulu'nda.

Kukla Tiyatrosu

Oyun, Kiraz Haliller İlkokulu'nda... 

Dans Workshop, Ritim Egzersizleri, Sportif Faaliyetler, İnteraktif Yarışmalar, Atölye Çalışmaları

Kortej "Gezici Kukla Gösterisi"

Geleneksel Çocuk Oyunları

Yüz boyama - Balon Katlama

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 21.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Kukla Tiyatrosu "Moli Bir Balık Hikayesi"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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