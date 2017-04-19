Kukla Festivali Perdelerini Ataşehirli Çocuklar İçin Açıyor
Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl çok renkli bir program hazırladı.
Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl çok renkli bir program hazırladı. Bu kapsamda yer alan Uluslararası Ataşehir Kukla Festivali, 20-23 Nisan tarihleri arasında birçok noktada çocuklarla buluşacak.
Uluslararası Ataşehir Kukla Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Ataşehir'de yaşatacak. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivale Portekiz'den Teatro Trule, İtalya'dan Eva Sotriffer ve Max Castlunger, İspanya'dan Toni Zafra, Çek Cumhuriyeti'den Karromato, Bulgaristan'dan State Puppet Theatre Bourgas (Burgaz) ve Macaristan'dan da Mikropodium katılıyor. Festivalde kukla sanatçıları; el kuklası, animasyon, gölge kuklası, ipli kukla, maskeler gibi pek çok farklı tekniklerle, her yaştan izleyiciye kukla sanatının her türünden en iyi örneklerini sunacak.
Festival Bulgaristan'dan State Puppet Theatre Bourgas grubunun renkli, eğlenceli ve büyülü gösterisiyle 20 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) başlıyor. Aynı gösteri, 21 Nisan Cuma günü de saat 10.00'da Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda meraklılarını bekliyor. Kuklanın başkenti sayılan Çek Cumhuriyeti Prag'tan Karromto grubunun ipli kukla tekniğindeki ve büyüleyici görsellikteki sirki, 22 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'da Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda; 23 Nisan Pazar günü ise saat 11.00'da Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde kuklaseverlerle buluşacak.
Masa kuklası tekniği, canlı müzik, video ve efektlerle zenginleştirilen İtalya'dan Eva Sotriffer&Max Castlunger grubunun "Meee" isimli gösterisi 21 Nisan Cuma günü saat 10.00'da, 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 11.00'da MSKM'de olacak. İspanya'dan gelen ve değişik teknikte hazırlanmış kuklalarıyla dans eden sanatçı Toni Zafra, kukla ve kuklacı ilişkisini, "Minik Dünya" oyunuyla 23 Nisan Pazar günü saat 11.00'da MSKM'de, saat 17.00'da ise Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde sahneleyecek.
Festivale Portekiz'den katılan Manuel Costa Diaz, "Puppets of My Life" adlı gösterisini 20 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da Ataşehir Nikah Salonu'nda, 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 13.00'da MSKM'de sergileyecek. Türkiye'den Biteatral'in sergileyecegi "Masal Gülleri", görselligi, hikayesi ve müzigiyle 23 Nisan Pazar günü saat 11.00'da Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda, saat 17.00'da ise Neşet Ertaş Kültür Evi'nde, hayal aleminde büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
Açıkgöz Kukla Tiyatrosu tarafından Türk kukla tiyatrosunun baş kahramanı İbiş'in komik, aynı zamanda düşündürücü maceralarının anlatıldığı oyun "İbiş'in Konağı", 22 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'da, 23 Nisan Pazar günü de saat 11.00'da Neşet Ertaş Kültür Evi'nde sahnelenecek. "UNESCO Kültür Mirası Taşıyıcısı" ünvanlı Karagöz sanatçımız Cengiz Özek de "Çöp Canavarı" oyunuyla 20 Nisan Perşembe günü saat 12.00'da Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 21 Nisan Cuma günü ise saat 12.30'da Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda unutulmaz bir 23 Nisan yaşatacak.
Bunun yanı sıra, bu yılki festivalde önemli bir başka gösteri daha göze çarpıyor. Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, 23 Nisan Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'da Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde illüzyonun incelikleriyle festivale renk katacak. Kukla severler için bir sürpriz de, Mehmet Erbil'in yürüteceği atölye çalışması. Düştepe Oyun Müzesi'nde 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak etkinliğe katılacak çocuklar, canlı müzik eşliğinde, tümüyle hayal gücüyle tasarlanan bir yolculuğa çıkacak. - İSTANBUL