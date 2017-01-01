Kuğulu Park'ta Kar Selfiesi

Geçtiğimiz yıllarda kara hasret kalan Başkentliler, hafta sonunda parklarda kar keyfini doyasıya yaşıyorlar.



Ankara'nın simgesi durumunda ve kuğuları ile ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, son günlerde etkisini artırarak yağan karın oluşturduğu kartpostallık görüntüler önünde gezerken sık sık fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Aşırı soğuklar nedeniyle bir kısmı donan havuzda kuğuların dansını da izleyen vatandaşlar, gün boyu parkta gezinerek kar keyfi yaşadılar. Çocuklarını da beraberinde getiren aileler, karlar üzerinde gezmenin keyfini yaşarken, kartopu oynamayı da ihmal etmediler.



Kuğulu Park'ta aşırı soğuklara rağmen suda yüzen kuğuları, kazları ve ördeklerin yaşam mücadelesini izleyen vatandaşlar, kuğuları arkasına alarak beyaza bürünen parkta uzun süre selfie çekip, günün anısını fotoğraflamaya çalıştılar.