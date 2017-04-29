Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'
"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti.
"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Bunca seneyi ardımda bırakmışım. Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Kime aidim ben? Kimin bana ihtiyacı var?.. Benim şarkım söylendi Nikita, söylendi benim şarkım…"Kuğunun Şarkısı - Svetlavidov
Süre: 1 saat 5 dakika
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: YILMAZ GRUDA
Yazan: ANTON ÇEHOV
Yöneten: ACLAN BÜYÜKTÜRKOĞLU
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kugu-nun-sarkisi---bir-evlenme-teklifi.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Çorum
İlce : Oğuzlar(karaören)
Mekan : Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi
Mekan Adresi : Hamit Turan Cad.
Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Kategori : KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME TEKLİFİ'
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır