Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'

"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti.

Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'

"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Bunca seneyi ardımda bırakmışım. Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Kime aidim ben? Kimin bana ihtiyacı var?.. Benim şarkım söylendi Nikita, söylendi benim şarkım…"Kuğunun Şarkısı - Svetlavidov


Süre: 1 saat 5 dakika


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: YILMAZ GRUDA


Yazan: ANTON ÇEHOV


Yöneten: ACLAN BÜYÜKTÜRKOĞLU


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kugu-nun-sarkisi---bir-evlenme-teklifi.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Çorum

İlce : Oğuzlar(karaören)

Mekan : Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi

Mekan Adresi : Hamit Turan Cad.

Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Kategori : KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME TEKLİFİ'

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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