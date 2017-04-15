Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'

"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti.

Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'

"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Bunca seneyi ardımda bırakmışım. Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Kime aidim ben? Kimin bana ihtiyacı var?.. Benim şarkım söylendi Nikita, söylendi benim şarkım…"Kuğunun Şarkısı - Svetlavidov


Süre: 1 saat 5 dakika


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: YILMAZ GRUDA


Yazan: ANTON ÇEHOV


Yöneten: ACLAN BÜYÜKTÜRKOĞLU


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kugu-nun-sarkisi---bir-evlenme-teklifi.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8

Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 30: 00

Kategori : KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME TEKLİFİ'

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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