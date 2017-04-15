Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'
"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti.
"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Bunca seneyi ardımda bırakmışım. Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Kime aidim ben? Kimin bana ihtiyacı var?.. Benim şarkım söylendi Nikita, söylendi benim şarkım…"Kuğunun Şarkısı - Svetlavidov
Süre: 1 saat 5 dakika
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: YILMAZ GRUDA
Yazan: ANTON ÇEHOV
Yöneten: ACLAN BÜYÜKTÜRKOĞLU
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kugu-nun-sarkisi---bir-evlenme-teklifi.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8
Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 30: 00
Kategori : KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME TEKLİFİ'
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır