Kuğu'nun Şarkısı 'Bir Evlenme Teklifi'

"Geçenlerde şöyle bir gerilere baktım. Hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Bunca seneyi ardımda bırakmışım. Sanat ve dehanın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Kime aidim ben? Kimin bana ihtiyacı var?.. Benim şarkım söylendi Nikita, söylendi benim şarkım…"Kuğunun Şarkısı - Svetlavidov





Süre: 1 saat 5 dakika





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 1 perde





Çeviren: YILMAZ GRUDA





Yazan: ANTON ÇEHOV





Yöneten: ACLAN BÜYÜKTÜRKOĞLU





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kugu-nun-sarkisi---bir-evlenme-teklifi.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8



Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 19: 30: 00



Kategori : KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME TEKLİFİ'



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır