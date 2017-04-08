Kuğu Gölü
.. Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1319
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Haşim İşcan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı No: 68
Başlangıç Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Kuğu Gölü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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