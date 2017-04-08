Kuğu Gölü

.. Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Kuğu Gölü

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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1319

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Haşim İşcan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Muratpaşa Mah. Evliya Çelebi Cad. Eski Hal Kavşağı No: 68

Başlangıç Saati : 08.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Kuğu Gölü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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